Les préparatifs pour les festivités de Yennayer revêtent cette année un cachet pour le moins inédit. Ce n’est pas tant par les programmes adoptés ici et là que par l’engouement populaire qui y préside.

D’habitude, ce sont des associations locales qui s’en chargent. Mais, exceptionnellement, les populations se sont complètement impliquées dans une volonté de mettre en valeur les us et coutumes à travers surtout des expositions de travaux artisanaux, comme la poterie, les vêtements, les produits agricoles ou l’olive et son huile, la figue et ses différentes recettes, les mets et leurs propriétés médicinales.

Le tout dans une ambiance folklorique et culturelle authentique, où le chant, la danse, le théâtre, le cinéma, la poésie et les conférences se relayent sur des scènes aménagées pour la circonstance. Certes, c’est aussi le programme type que la maison de la culture Rachid Mimouni du chef-lieu a concocté depuis le 8 janvier pour s’étaler jusqu’au 12 du même mois. Néanmoins, un programme encore plus riche est prévu à Ammal, commune du sud-est de la wilaya.

La différence réside dans la motivation populaire de donner une touche originale aux différentes manifestations. Toutes les festivités auront lieu au village Thyzza, sous la bannière de l’association Thafath, qui active déjà depuis quelques années dans tous les aspects d’un village montagnard, à la limite des gorges de Palestro, où le manque de transport et l’isolement n’ont pas empêché les habitants de s’organiser pour se prendre en charge dans un esprit de solidarité et d’entraide.

A Beni Amrane, la commune voisine, on s’apprête à recevoir tous les villageois des environs. Pour cela, la ville a été repeinte par des bénévoles, la placette, rénovée avec le puits symbole du ressourcement, est mise en valeur.