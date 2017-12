Des laboratoires pour faciliter l’exportation

Réagissez

Pour de nombreux apiculteurs ayant participé à la foire du miel de Boumerdès, la résolution de leurs problèmes viendrait de l’exportation de leurs produits. Mais là encore tout reste à faire.

D’abord, une conformité aux normes internationales qui passe par une certification de la qualité. Pour cela, il faut un laboratoire. Il n’en existe pas chez nous. Le seul apiculteur parmi les exposants à la foire de Boumerdès qui a pu en obtenir une est Sadour Amar, qui a recouru à un laboratoire français pour se faire décerner un certificat pour deux types de miels. Abdeldjalil Hassaïne en a dénombré treize sur le territoire national. C’est un jeune apiculteur de 26 ans, qui a débuté à l’âge de treize ans, pour venir en aide à sa mère qui avait été forcée de reprendre cette culture à la suite de la mort de son mari, Mohamed Hassaïne, journaliste assassiné par les terroristes durant la décennie noire. Abdeldjalil a choisi de se prendre en charge seul, sans recourir aux aides de l’Etat.

Il connaît tous les secrets de l’apiculture et en fait part gratuitement à d’autres jeunes de son quartier à Larbatache, à l’ouest de Boumerdès. Pour lui, les jeunes chômeurs ont là une opportunité de trouver une occupation passionnante et rémunératrice occasionnellement. Il nous a appris qu’il existe une période d’hibernation de l’abeille, qui s’étend de novembre à février. Une année de pluie est un signe de bonne récolte. Il ne tarit pas d’éloges sur les vertus curatives du miel : maux de gorge, des gencives, d’estomac, du côlon, l’anémie, la toux, la grippe, le rhume, les allergies, etc. C’est aussi un excellent désinfectant et cicatrisant. A charge pour les Algériens d’en faire un complément alimentaire préventif et non pas seulement curatif.