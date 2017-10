Des fuites d’eau non réparées

Réagissez

L’économie de l’eau n’est qu’un vain mot dans certaines communes de la wilaya de Boumerdès. A Naciria, au moins quatre fuites d’eau, signalées depuis plusieurs semaines dans différents points des réseaux d’AEP, tardent à être réparées par les services de l’Algérienne des eaux (ADE). Ces eaux, qui finissent dans les oueds, causent parfois d’importants dégâts à la chaussée. C’est le cas au niveau des cités «la Gare» et 200 Logements, ou encore sur la route menant vers le lycée, où d’aucuns dénoncent les retards mis par les services de l’ADE pour réparer les fuites. Une autre casse est survenue près du village Imaghninen, sur les conduites alimentant les localités des hauteurs de Sidi Ali Bounab. Selon un élu à l’APC, ces fuites sont dues à la vétusté des conduites d’AEP. «La commune a bénéficié d’un projet de rénovation d’un linéaire de 35 km de réseau, mais les travaux sont bloqués à cause du manque de crédits», a-t-il indiqué. Le gouvernement a évoqué une possible augmentation du prix de l’eau à maintes reprises. Or, la logique voudrait qu’il commence d’abord par l’amélioration de sa gestion et la réduction du taux des pertes qui dépasse actuellement 45% à l’échelle nationale.