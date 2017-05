Réagissez

Pas moins d’une soixantaine de jeunes, dont des étudiants, ont suivi en février dernier durant 45 jours une formation en secourisme à la direction de la Protection civile de Boumerdès.

Cependant, cette dernière ne leur a pas remis de diplômes. «Nous avons suivi une formation de 1er et 2e degré, on a promis de nous remettre des diplômes, en vain. On est allés voir les responsables de la Protection civile à maintes reprises, ils ne nous ont donné aucune réponse convaincante. Ils nous demandent souvent de patienter et de revenir après.

Je ne sais plus si c’est le papier qui manque ou ils ont changé d’avis», s’indigne Youcef, un jeune comédien des Issers. «Heureusement qu’on ne leur a pas demandé de nous recruter. J’ai suivi la formation pour pouvoir porter secours aux gens en cas de besoin. Le diplôme c’est juste une reconnaissance, une simple formalité. C’est mon droit et je l’ai demandé pour étoffer mon CV», a-t-il ajouté.