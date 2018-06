Des enfants otages de la précarité sociale

Les commémorations de la Journée mondiale de l’enfance chaque 1er juin se suivent et se ressemblent. Malheureusement, elles sont loin de s’accommoder des situations nées d’une dégradation sociale qui s’accentue de plus en plus.

A Boumerdès, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 80 enfants recensés par la direction de l’action sociale (DAS) vivaient en 2017 dans des familles sujettes à des conditions sociales difficiles, contre 38 enfants nés de mères célibataires. Parmi eux, 22, dont 11 handicapés, se trouvent dans des centres de l’enfance secourue, alors que 35 autres enfants ont bénéficié d’une aide sociale. Ces chiffres sont bien sûr loin de refléter la réalité. Pour s’en convaincre, il n y a qu’à voir le nombre croissant de gosses qui vendent de produits hétéroclites dans les endroits publics. Ils proposent des pains, des mouchoirs en papier, des gaufrettes et autres sodas, voire de l’eau minérale fraîche en petites bouteilles. Pendant le Ramadhan, ces activités se multiplient avec des enfants vendeurs occasionnels. Quant à ceux qui s’adonnent à la mendicité, seuls ou accompagnés généralement de leur mère, ils sont au coin de chaque rue. En plein centre de Boumerdès, une femme traîne depuis des années avec trois enfants aux portes des mosquées et à proximité des commerces. Elle serait victime d’un divorce qui l’a contrainte à vivre dans la rue en demandant l’aumône. Ses enfants l’aident à émouvoir les passants par leurs prières. La loi votée contre la mendicité des mineurs est restée, donc, lettre morte. Jamais la société algérienne ne s’est autant paupérisée à vue d’œil comme durant ces dernières années. Cette pauvreté, qui oblige des enfants à aider leurs parents, les pousse parfois vers une descente aux enfers. En effet, les cas de mineurs en détention sont de plus en plus relevés à travers les affaires qui passent en justice pour leur implication dans des délits de vols, d’agressions et même de meurtres quand il ne s’agit pas de trafic de drogue. Au devant de la scène, des événements culturels et des manifestations commémoratives tentent de voiler ce qui est la toile de fond : une précarité sociale de l’enfance de plus en plus prononcée.

Lakhdar Hachemane