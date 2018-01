Des coupures de l’internet et des projets à la traîne

Réagissez

Depuis plusieurs semaines, des tranchées ont été exécutées ici et là à travers la wilaya de Boumerdès pour la pose de la fibre optique. Mais les projets sont à la traîne.

A titre d’exemple, entre Naciria et Timezrit, un réseau d’une vingtaine de kilomètres a été ouvert à même la route depuis plus de deux mois, entravant énormément la circulation automobile. Même scène au chef-lieu de wilaya, au quartier des 1200 Logements, où les trottoirs ont été détruits par des travaux menés anarchiquement. La situation perdure depuis plus d’un mois et aucune pose de câbles n’est intervenue. Devant des établissements scolaires, le risque est certain, avec des chérubins qui courent en toute insouciance avec la proximité du danger de voir leurs jambes prises dans le piège d’une crevasse, ou tout simplement des chutes provoquées par celle-ci. Les citoyens se demandent pourquoi on a creusé pour des travaux qui ne seront entrepris que bien plus tard.

D’autres, plus circonspects, doutent de la reprise des travaux. En tout état de cause, cette situation est préjudiciable à plus d’un titre. De plus, «à quoi sert de mener des travaux de revêtement des trottoirs si ailleurs on se plaît à les détruire ? N’est-ce pas de la gabegie ?», se plaignent certains contribuables.

Par ailleurs, les abonnés du téléphone fixe reliés à l’ADSL accusent les services d’Algérie Télécom de les sanctionner doublement à chaque panne. D’abord, par l’absence de connexion, et donc l’absence d’un service pour lequel ils ont payé. Ensuite, pour l’aspect financier lui-même, de telle sorte que la durée véritable d’abonnement se voit réduite de plusieurs jours. C’est le cas il y a quinze jours, où une panne générale a duré pendant 48 heures. Les abonnés revendiquent de récupérer les jours où ils n’ont pas bénéficié du service pour lequel ils ont déboursé de l’argent. Cet appel légitime sera-t-il entendu ?