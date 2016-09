Réagissez

La DFP mentionne que des conventions ont été signées avec plusieurs partenaires à l’exemple d’Algérie Télécom, la direction régionale du Trésor, la subdivision agricole, pour bénéficier de formations pratiques dans le domaine des télécommunication, la gestion financières des collectivités locales, l’exécution des dépenses de l’Etat, le contrôle interne, le contentieux, l’apiculture, le taillage et greffage des arbres fruitiers, l’arboriculture, etc. Pour l’exercice 2015/2016, plusieurs conventions sont prévues.

Parmi elles, une formation dans les volets relevant du secteur de la pêche avec la direction concernée, une formation dans le domaine de la maintenance et entretien industriel avec l’ONA, une formation initiale et continue dans le domaine du bâtiment avec la DUC et une autre avec la DEP. La concrétisation de ces objectifs concernera 15 873 apprenants, dont 4 575 reconduits et 11 298 nouveaux répartis en plusieurs types de formation.