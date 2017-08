Réagissez

Les caves, dans la cité des 60 Logements de Naciria débordent d’eaux usées depuis plusieurs mois. Les habitants sont exposés à de réels risques de maladies, en raison des odeurs nauséabondes qui se dégagent des lieux. Ce problème prévaut aussi à la cité des 30 Logements, où les vides sanitaires des immeubles sont devenus de véritables marécages attirant toutes sortes d’insectes et de rats, très nuisibles à la santé humaine. «On encourt d’énormes risques de maladies. Les eaux usées risquent même de se mélanger avec l’eau potable. En sus de cela, l’accès à ces caves est libre. La semaine dernière, un enfant venu rendre visite à sa famille s’y est noyé. Il a été sauvé in extrémis par des voisins. On a exposé le problème aux autorités à maintes reprises pour venir nettoyer les lieux, mais elles ne sont toujours intervenues», déplorent des résidents.