Dellys : Une crèche à l’abandon

Réagissez

Attendue depuis plus de dix ans, la crèche communale réalisée depuis deux ans à Dellys tarde à être ouverte. Malgré le manque de garderies pour enfants dans la région, les autorités locales avaient décidé de céder cette infrastructure aux enchères à un privé. «Les services des Domaines de la wilaya nous ont fixé le prix de cession à 3,3 millions de dinars par année. On a lancé un avis d’appel d’offres, mais aucun adjudicataire ne s’est manifesté», précise un élu à l’APC, précisant que les autres crèches de la wilaya ont été cédées entre 1 et 2 millions de dinars par an. «On a demandé la réduction du prix, mais la direction des Domaines a refusé», dit-il. La population locale se pose moult questions quant aux raisons de la fermeture de la crèche. En dépit de sa détérioration, les autorités tardent toujours à la rouvrir pour permettre aux familles d’y inscrire leurs enfants et à l’APC de renflouer ses caisses, surtout après la baisse de son budget de 1,10 milliard en 2014 à 886 millions de dinars en 2017.