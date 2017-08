Réagissez

Un réseau de voleurs et de vente illégale de bijoux a été démantelé avant-hier par la brigade mobile de la police judiciaire à Dellys. Selon un communiqué de la police, la bande avait commis déjà plusieurs actes de vol de bijoux dans différents endroits de la ville. Sa dernière victime fut une famille habitant au centre-ville. Les malfaiteurs se sont introduits par effraction dans son domicile pendant son absence, avant de s’emparer de bijoux et autres objets d’une valeur totale d’un million de dinars. Selon la police, ce réseau, bien organisé, écoule son butin de guerre vers d’autres membres du réseau établis dans les localités de Baghlia et Cap Djinet. Les inculpés ont été mis sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de Dellys. Ils sont poursuivis pour «création d’une association de malfaiteurs», «vol avec effraction» et «détention d’objets volés».