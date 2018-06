Dellys : Manque d’infrastructures d’accueil

Réagissez

En dépit de sa position géographique et de son riche patrimoine historique, la ville de Dellys accuse un manque criant d’infrastructures d’accueil.

Nichée à 300m au-dessus du niveau de la mer, cette ville millénaire, appelée à l’origine Tideles, regorge de sites qui témoignent du passage de plusieurs civilisations, dont les Numides, les Carthaginois, les Romains, etc. Fondée en 1068, sa Casbah serait l’une des plus anciennes villes du pays. En dépit de ces atouts, l’ex-Rusuccurus n’attire plus les touristes, y compris les nationaux.

La région ne dispose que d’un seul hôtel de 70 lits (Le Littoral), sis sur la route de Tigzirt. Selon son gérant, M.Ouchaou, cet établissement, qui pratique des prix allant de 2000 à 5000 DA, affiche complet durant toute la saison estivale. «J’ai obtenu un terrain en 2015 pour faire une extension, mais la décision a été annulée par le nouveau wali pour des motifs que j’ignore», a-t-il déploré. Les deux autres projets d’hôtels lancés en 1988 sur la rive ouest de la ville sont bloqués à 60% d’avancement à cause de problèmes d’héritage et de financement.

La localité verra l’ouverture prochaine d’un nouvel hôtel sur le front de mer, mais cela reste largement insuffisant au vu du déficit accumulé. Pourtant ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Le P/APC d’Afir, une localité balnéaire relevant de la daïra de Dellys, dit avoir reçu récemment un émigré qui demande un terrain aux Salines pour y réaliser un grand complexe touristique. Le terrain en question se trouve à l’intérieur de la ZET dont les plans ont été approuvés par le ministère de tutelle, mais la gestion du foncier touristique ne rélève plus des maires.