Dellys : Le projet de la polyclinique s’éternise

Réagissez

Quinze ans d’attente et ce n’est pas encore fini. Le projet de polyclinique lancé à la nouvelle ville de Dellys aura battu tous les records en termes de retard dans sa réalisation.

«J’en ai entendu parler en 2003, mais les travaux n’ont débuté qu’en 2010, avant d’être bloqués deux ans plus tard à cause d’un glissement de terrain», dira un élu à l’APC. Selon lui, la direction de la santé, en sa qualité de maître d’ouvrage, a mis plus de quatre ans pour dégager une enveloppe financière et prévoir un mur de soutènement sur le bas-côté du chantier.

«Si on avait fait de bonnes études, on n’aurait pas rencontré ce type de problème», estime-t-il. Le chantier a dépassé les 80% d’avancement, mais il n’est pas certain que les équipements et le personnel y soient affectés de sitôt, notamment en cette période de vaches maigres.