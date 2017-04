Réagissez

Le programme d’aide à l’habitat rural n’avance pas bien dans la commune de Dellys. Plus d’une cinquantaine de postulants à ce programme financé par le fond national d’aide au logement (Fonal) n’ont pu mener leur projet à terme en raison des entraves bureaucratiques et la cherté des matériaux de construction.

La commune a bénéficié de 301 aides depuis 2001, mais seuls 144 citoyens ont achevé leurs constructions alors que 47 autres attendent depuis plusieurs mois l’obtention de la 2ème tranche de l’aide, fixée à 280 000 DA. «D’abord on nous exige trop de paperasse. En plus la durée de traitement de nos dossiers est très longue. Au lieu de nous faciliter la tâche, parfois on nous bloque pour des choses futiles.

J’ai ajouté deux poteaux que je n’ai pas prévus dans le plan initial car je voulais construite une habitation spacieuse, mais on n’a refusé de m’octroyer la 2e tranche. On me demande de démolir alors que j’ai coulé la dalle», dénonce un postulant habitant au village Béni Thour.