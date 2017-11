Réagissez

A l’initiative de la maison de la culture Rachid Mimouni, une nouvelle revue a vu le jour. Son titre, Les rives de l’innovation, annonce tout un programme placé sous le sceau «de l’élévation et du développement», selon ses concepteurs.



Le numéro 2, qui a paru ce mois d’octobre, comporte des titres qui allient l’histoire et la modernité. Ainsi, on y trouve des articles consacrés aux grandes bibliothèques à travers le monde et leurs influences, le peuple algérien et la Palestine, l’Emir Abdelkader vu des Etats-Unis, et des sujets aussi divers que Dostoïevski, Beethoven et les écrivains arabes. La jeunesse y décèlera des éclairages propres à l’approfondissement avec une esquisse sur la santé mentale et le spectre du monde virtuel.

En fait, une cinquantaine de pages offrent un tour d’horizon éclectique sur des domaines en vases communicants, comme l’histoire et la littérature dans une vision ouverte sur le monde moderne, sur l’universalité de ses thèmes. La parution est de bonne facture, avec ses illustrations qui se promènent sur du papier glacé au gré des photos, images de peintures et autres dessins.

Les lecteurs trouveront pour 200 DA tout le loisir d’agrémenter leur esprit par des lectures innovantes grâce à des signatures d’universitaires algériens et étrangers.

En prime, la Maison de la culture organise un «prix Rachid Mimouni de la lecture publique». Les participants doivent proposer des résumés de trois œuvres des écrivains algériens, à savoir Rachid Mimouni, Mouloud Mammeri et Ahlem Mostaghanemi. Les récompenses seront un voyage en Turquie et des PC portables avec un ensemble de livres d’auteurs nationaux. Lecteurs, à vos plumes ! Lakhdar Hachemane