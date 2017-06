Réagissez

De nombreuses personnes ont pris d’assaut la veille de l’Aïd l’annexe de l’APC de Boumerdès pour recevoir un couffin de denrées alimentaires, destiné aux familles nécessiteuses.

Parmi ces personnes, le sentiment de colère et de déception est largement partagé. «Ce n’est que ce matin qu’on nous apprend que seuls ceux qui touchent moins de 24 000 DA ont droit à ce couffin, alors que lors du dépôt de la demande, on ne nous avait rien précisé. L’année dernière, j’en ai bénéficié», dira un sexagénaire. Un autre dénonce des pratiques de favoritisme : «J’ai personnellement constaté que deux familles du quartier des 42 Logements ont tout raflé parce qu’un de leur proche s’occupe de la distribution des produits.» Les témoignages sont accablants.

Un citoyen s’exclame : «Je réside à Figuier, à quelques kilomètres de la ville de Boumerdès. Et, le couffin qui me revient de droit est remis à d’autres personnes. Pourquoi me faire venir jusqu’ici pour rien. C’est injuste.»Selon des témoignages, les denrées alimentaires destinées aux nécessiteux du couffin de Ramadhan étaient stockées durant tout le mois. «Il a fallu que l’Aïd arrive pour procéder en catimini à leur distribution», dénonce un homme d’un certain âge.