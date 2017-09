Cinq spécialités classées prioritaires

Réagissez

La nouvelle carte professionnelle a fait ressortir 5 spécialités jugées prioritaires au niveau de la wilaya de Boumerdès.

Il s’agit de l’agronomie et de l’agro-alimentaire, de l’artisanat, de l’hôtellerie et du tourisme, de la pêche, du bâtiment et des travaux publics, ainsi que de l’électricité et de l’électronique. Les formations proposées sont au nombre de 1482, dont 1332 en mode d’apprentissage. Ce dernier mode offre l’opportunité de travailler dans une entreprise en échange d’une bourse.

Certes, «le pécule perçu ne couvre pas tous les frais de l’apprenant, selon des stagiaires, il n’en demeure pas moins que c’est mieux que rien, même si une valorisation est souhaitée, du moins une régularité dans la perception», demandent-ils. Les responsables de la Direction de la formation professionnelle (DFP) estiment qu’ «une évolution notable des effectifs est perceptible, avec plus de 7% par rapport à septembre 2016 et de 9% comparativement à février dernier».

La formation qualifiante, qui touche 70% des effectifs, est jugée plus performante en raison de la facilité d’insertion des jeunes dans le monde du travail et de la diversité des apprentissages (cours du soir, femmes au foyer, milieu carcéral, alphabétisation…). Mais la formation diplômante, avec 8 273 postes, est aussi attractive en comprenant 75 postes en milieu rural, autrement dit pour la formation de paysans et de fermiers. Le secteur compte 30 établissements, dont 2 instituts, 19 CFPA, 8 annexes et 13 écoles privées.

De plus, de nouvelles spécialités issues de la nouvelle carte «plus adaptée aux besoins économiques» élargissent l’éventail des formations.

A signaler que deux nouveaux diplômes ont été institués par la tutelle : le BEP, équivalent au baccalauréat, et le BEPS, plus spécialisé. Enfin, la rentrée de cette année s’est déroulée au niveau du CFPA de Corso, qui assure des formations aux personnes handicapées à qui on offre des opportunités de formation adaptées.