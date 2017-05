Réagissez



La salle omnisports de 500 places de la commune de Chorfa, 45 km à l’est de Bouira, accuse un retard d’au moins trois ans par rapport à l’échéancier de livraison.

Les travaux, entamés en décembre 2011 pour une durée de réalisation de 23 mois, ne sont pas encore achevés. Les visites d’inspection des responsables qui se sont succédé à la tête de la wilaya de Bouira, ainsi que celles du ministre de la Jeunesse et des Sports, n’ont pas apporté un plus au projet.

Ce retard qui perdure prive les centaines de sportifs de la commune d’un espace qu’ils attendent depuis des années.

Les sports individuels sont pratiqués au niveau de l’ancien marché communal, qui ne dispose plus de commodités. Même pour les sports collectifs, tel le handball, qui fait la fierté de la commune, les entraînements ou les matchs officiels, sont organisés au niveau de la salle omnisports de la commune voisine, M’Chedallah. Le retard dans la réalisation de cette salle est expliqué de plusieurs manières. En premier lieu, l’assiette foncière du projet a été dégagée après de longs mois de tractations.

Dès l’entame des travaux, d’autres contraintes ont surgi et failli compromettre la réalisation de la structure sportive. Il s’agit d’un pylône électrique implanté en plein milieu du chantier. Son déplacement ne s’est fait qu’une année après le lancement des travaux. Près de deux années plus tard, une partie des tribunes s’est effondrée, car non construite selon les normes. Ce qui a nécessité sa reconstruction, causant ainsi un important retard. D’autres anomalies d’ordre technique sont à déplorer. Les nouvelles tribunes sont assez basses pour permettre aux spectateurs de voir les matchs.

Par ailleurs, les promesses faites par les pouvoirs publics quant à l’équipement du stade communal Chibane Mahmoud en gazon artificiel de 5e génération sont tombées à l’eau.