Chabet El Ameur : Un réseau d’escrocs démantelé

Un réseau d’escroquerie, qui promettait des visas à leurs victimes, a été démantelé cette semaine par la police à Boumerdès, a indiqué la sûreté de wilaya dans un communiqué.

Le chef du réseau, Kh. M. (36 ans) est gérant d’une société de conseils administratifs basée à Chabet El Ameur, précise la même source. Il a été arrêté par la police suite aux plaintes déposées par 26 personnes, dont deux femmes, qui lui ont versé une somme de 450 000,00 DA pour leur obtenir des visas Schengen et des contrats de travail en France. Le mis en cause agissait en complicité avec un autre employé de son entreprise. Ils contactaient les malheureuses victimes via internet. Après leur arrestation, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Lors de l’enquête, la police n’a pas manqué d’accéder à leurs adresses mail et leurs comptes Facebook où ils ont découvert leurs méfaits.

Les deux escrocs ont été mis sous mandat de dépôt à la prison de Tidjellabine sur ordre du magistrat instructeur.