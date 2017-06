Chabet El Ameur : Deux marchés désertés par les commerçants

Réagissez

Réalisés depuis plus de deux ans, les deux marchés couverts réalisés par Batimetal à Chabet El Ameur sont boudés par les commerçants ambulants. Les attributaires (80 environ) de ces lieux de négoce ont regagné les abords des trottoirs du chef-lieu depuis plus de deux mois, soit quelques semaines après s’y être réfugiés. «C’est la faute à ceux qui achètent leurs produits. Les gens préfèrent faire leurs emplettes au bord des routes plutôt que de se rendre aux marchés en question, pourtant situés au centre-ville. Puis ils viennent se plaindre de l’anarchie et des encombrements», dira un élu à l’APC. Les deux lieux de négoce sont dans un état déplorable, avec des vitres brisées et des portes défoncées.

Ce problème n’est pas propre à Chabet El Ameur. Ainsi, sur les 16 marchés de proximité réalisés à travers la wilaya, seuls celui de Béni Amrane et de Boumerdès sont en service. Ce qui laisse penser que la lutte contre le commerce informel ne nécessite pas que des marchés mais avant tout une stratégie bien réfléchie qui doit susciter l’adhésion de tous.