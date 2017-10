Cession douteuse d’un terrain communal

Réagissez

Les scandales se succèdent dans la commune de Boumerdès. Après l’attribution illicite de kiosques au jardin de la Victoire, les élus locaux viennent d’apprendre que le président de l’APC avait cédé un terrain communal de 4,5 ha au Figuier au profit de l’Entreprise de promotion immobilière (ENPI) sans passer par l’Assemblée locale.

Les élus ont eu vent de cette décision lors de la dernière assemblée, tenue il y a 15 jours. Une employée des services de l’urbanisme aurait, à la surprise générale, présenté la décision pour adoption. Chose qui a suscité colère et indignation parmi les élus, d’autant plus que le terrain en question était destiné à abriter des équipements publics, dont une école et des espaces verts.

«Nous avons été choqués par cette décision signée unilatéralement par le maire et sur laquelle figurent les actes des Domaines et du cadastre pour le compte de l’ENPI, alors que ni les émargements des membres de l’Assemblée n’y ont été apposés ni une vente n’a eu lieu», dira un élu, ajoutant que l’assemblée avait dû surseoir à la délibération.

Selon nos sources, même les services de l’urbanisme auraient émis «un avis défavorable», quant à la cession de l’assiette en question à l’ENPI. Le maire, M. Bouferkas, lui, a prétendu lors de la même session de délibération «avoir signé un document dans la précipitation tout en ignorant son contenu quand on le lui avait présenté».

Ce même responsable s’est porté récemment candidat sur la liste du MPA pour rempiler à l’APC, mais la justice a rejeté son dossier. Le wali l’avait déjà destitué de tous ses pouvoirs décisionnels et compte annuler tous les engagements et les contrats signés depuis son élection à la tête de l’APC en été 2016.