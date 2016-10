Cap Djinet : Le port boudé par les pêcheurs

Réagissez

Entamé en 2006, le projet de port de pêche de Cap Djinet n’est toujours pas opérationnel. Ce projet, qui a suscité beaucoup d’espoir parmi les pêcheurs, a englouti plus de 3 milliards de dinars.

La structure devait abriter 110 embarcations de pêche et une cinquantaine d’autres de plaisance, ce qui pouvait générer des centaines d’emplois directs et indirects. Mais rien de tout cela ne s’est concrétisé dans les faits. Le port connaît un problème d’ensablement depuis 2008. Ce qui a nécessité de nouvelles études pour des travaux de dragage à partir de 2010 avec un coût supplémentaire d’un milliard de dinars. Cependant, avant même le début des travaux, plusieurs pêcheurs locaux avaient mis en garde les autorités quant à l’orientation et l’emplacement du port, dénonçant au passage la qualité des études.

«Le bureau d’études n’a pas pris en compte le mouvement du courant marin. On les a avertis à l’avance en leur disant que le port devait être réalisé de l’autre côté de la ville, mais personne ne nous a entendus», déplore un pêcheur, précisant que le projet a connu six ans de retard sans pour autant qu’on parvienne à stopper l’avancée du sable vers la côte. Face à cette situation, la plupart des pêcheurs de la localité accostent leurs embarcations aux ports de Zemmouri et Dellys.

Des ports qui sont saturés depuis plusieurs années. Hormis les propriétaires des bateaux de pêche et des sardiniers, les petits pêcheurs trouvent d’énormes difficultés pour obtenir des postes-à-quai auprès de la direction de la pêche.