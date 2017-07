Cap Djinet : Des plages sans douche ni toilettes

Réagissez

De nombreuses plages de la wilaya de Boumerdès sont dépourvues des moindres commodités permettant aux estivants de passer un séjour agréable.

C’est le cas à la plage située à l’entrée est de Cap Djinet, où seul un chalet de la Protection civile a été installé. «L’année passée, il y avait des douches et des toilettes ici, mais elles ont été démantelées par les autorités locales dès la fin de la saison estivale. La conduite d’AEP a été laissée à l’air libre.

Et l’eau coule à flots vers la mer depuis plusieurs jours. L’APC a bénéficié d’une enveloppe de trois millions de dinars pour doter les plages de la commune de toutes les commodités, mais on n’a rien vu venir», précise un gardien de parking de la plage.

Selon lui, les estivants se voient obligés de se déplacer jusqu’au centre-ville pour faire leurs besoins et repartent à la maison sans se doucher. «Le comble c’est que même en ville, il n’y a pas de toilettes publiques. Certains prennent leur mal en patience, tandis que d’autres recourent aux cafés ou bien aux restaurants dont la plupart ne sont malheureusement pas dotés de vespasiennes», déplore-t-il. Notre interlocuteur exige 100 DA pour une place de stationnement. «Le terrain où se trouve ce parking appartient à ma famille», justifie-t-il, précisant que les parkings des autres plages ont été cédés aux enchères par l’APC.

Un autre jeune dénonce l’interdiction des concessions de plages aux privés. «J’ai acheté une vingtaine de parasols et 10 tentes à raison de 60 000 DA, et maintenant on vient de m’apprendre qu’on n’a pas le droit de les installer sur la plage. Je ne vais pas me conformer à leur règle, car on n’a pas à attendre jusqu’au début de la saison estivale pour nous en informer», tonne-t-il.