L’opération cadastrale menée récemment dans la commune d’Afir vire au fiasco. Des habitants dénoncent «une opération bâclée», précisant que la plupart des terrains de la commune ont été classés «inconnus». «L’opération est truffée d’erreurs.

Les fonctionnaires du cadastre ont fait le travail à partir de leur bureau, en se basant sur le plan d’aménagement directeur du territoire et autres. Alors qu’ils devaient faire de véritables enquêtes sur le terrain en associant la population», indique Farid Djelouahi, élu et président de la commission de l’urbanisme à l’APC. Ce dernier relate des cas de citoyens ayant des terrains de plusieurs hectares, mais qui ne figurent pas dans les plans établis par le cadastre en vue de leur octroyer les actes et les livrets fonciers. «A Boumaâti, il y a une famille qui a 12 ha, mais le cadastre aurait attribué la propriété du terrain en question à un autre citoyen, qui, heureusement, a vite reconnu l’erreur des services du cadastre», a-t-il témoigné.

Les habitants de la commune ont envoyé au wali une pétition qui a été signée par 780 personnes, exigeant des autorités de tout refaire et de suspendre la délivrance des actes de propriété par les services des Domaines de Dellys. «Plusieurs familles sont entrées en conflit avec d’autres à cause de la gravité des erreurs commises. Tous les terrains se trouvant du côté des villages Bahlil et Aïn Larbaâ n’ont pas été identifiés, alors que leurs propriétaires sont connus de tous depuis des lustres», déplore un citoyen de la localité.