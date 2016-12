Réagissez

- Boumerdès : Pannes électriques récurrentes

Depuis une quinzaine de jours, la ville de Boumerdès connaît de fréquentes coupures de courant électrique de longue durée. Le problème s’est étendu vers les communes environnantes, comme Corso et Tidjelabine. Dans une précédente rencontre avec la presse, la Société de distribution d’électricité et de gaz du centre, par le biais de son directeur, avait expliqué cette situation par les branchements illicites, notamment au niveau des sites chalets, des fraudes et l’enclavement des compteurs (à l’intérieur des foyers) rendant le contrôle quasi impossible.

Mais le problème des coupures de courant a encore la vie dure. Parfois, même les microcoupures sont préjudiciables aux appareils électroménagers et il n’est pas évident de justifier cela auprès des agents de l’ex-Sonelgaz. A ce propos, la SDC s’est dite consciente du problème. «L’année dernière, nous avions installé 115 postes nouveaux dans le cadre d’un plan d’urgence. Nous avons pu réduire de 50% les coupures.

Cette année, l’effort se poursuit, même si nous n’avons eu que 40 postes en raison des restrictions budgétaires dans le cadre de l’austérité», dira le directeur de la SDC. La vétusté du réseau, la grande charge et la fraude seraient, selon lui, responsables de ces coupures. Mêmes les dernières tempêtes de vent ont révélé la fragilité des installations électriques.

- Figuier : Les constructions illicites réapparaissent

Une trentaine de constructions illicites ont réapparu aux Figuiers, localité située à deux kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès. Au vu et au su des responsables de la commune, les indus constructeurs ont réalisé des commerces et exercent en toute impunité. Pourtant, par le passé, les services de l’urbanisme étaient intervenus avec la force publique pour démanteler lesdites constructions suite à une action en justice. Que s’est-il passé depuis ?

Un changement à la tête de la wilaya et à la daïra. Même le président de l’APC de Boumerdès a été remplacé, mais pas les responsables de l’urbanisme. Ces derniers auraient-ils profité du départ des différentes autorités pour «fermer les yeux» sur le retour des constructeurs hors la loi ? Ce qui est sûr, c’est que le manque de réaction des services de l’urbanisme laisse les citoyens perplexes.