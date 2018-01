Réagissez

Chômage et bénévolat

Alors que le nombre de chômeurs reste élevé, les bénévoles multiplient leurs actions pour suppléer les défections de l’Etat.

La collecte des ordures s’étant améliorée avec la création de l’Epic Madinet, le nettoyage des quartiers va être une prochaine étape. Mais pour ce faire, un besoin urgent en ouvriers qualifiés (électriciens, plombiers, agents de voirie, etc.) se fait sentir. La Fonction publique ayant gelé les recrutements, le staff communal a recours pour l’instant au système «D», au bénévolat et à l’implication des citoyens, comme l’Association des parents d’élèves, dans le cas des établissements scolaires. A l’exemple de ce plombier qui a réparé durant les vacances d’hiver l’étanchéité et les chauffages de certaines écoles primaires. Il a également promis de remettre à neuf 17 autres chauffages.

«Fin des colmatages»

Dans le cas des réseaux d’assainissement, le président de l’APC avoue : «Boumerdès a besoin d’un réseau complètement rénové et il ne sert à rien d’intervenir ici et là pour des colmatages. Les effets du séisme sur le développement de la commune, avec l’apparition de nouveaux quartiers, imposent des canalisations d’un diamètre supérieur à celui qui existe actuellement et qui n’arrive plus à supporter le débit des eaux. Dans les prochaines semaines, nous adopterons le budget primitif (BP). Nous saurons à ce moment-là de quels moyens financiers nous disposerons avant de lancer les projets ou demander leur inscription.»

Gare routière : le projet lancé

Le projet de la nouvelle gare routière est sorti des tiroirs. Le trafic des transports de voyageurs est très dense.

Outre les lignes internes à la wilaya, la ville est desservie par les transporteurs de Tizi Ouzou et d’Alger. Le président de l’APC a, en effet, annoncé que la première pierre sera posée la semaine prochaine au même endroit que l’ancienne gare routière jouxtant l’emplacement du marché. Celui-ci, qui connaît une fréquentation importante, sera réorganisé pour offrir de meilleures conditions au public.