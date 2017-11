Réagissez

Une leçon de civisme à Chabet El Ameur

Louable initiative que celle prise la semaine passée par les habitants de la cité du 5 Juillet de Chabet El Ameur. Las des engagements sans lendemain des autorités, les résidants du quartier ont retroussé leurs manches et mis la main à la poche pour embellir leur cadre de vie. Ils ont ainsi aménagé avec leurs propres moyens une aire de jeux et l’espace vert jouxtant leur cité. Un espace livré à l’abandon depuis plusieurs années, mais qui a changé de décor du jour au lendemain. En sus des arbres implantés çà et là, les initiateurs de l’action de volontariat ont bitumé toutes les allées et les entrées du jardin. Ils ont également installé des jeux pour enfants, notamment des toboggans. Ce travail a suscité l’admiration des grands et des petits. «Nous avons aménager cet espace afin qu’il soit squatté par les gens avides d’espaces, car il y avait des gens qui voulaient y ériger des commerces», nous dira un membre de l’association de la cité, en souhaitant voir d’autres citoyens faire de même au niveau de leurs quartiers. R. K.



4 bibliothèques en attente d’ouverture

Si la bibliothèque de Benmerzouga (Boudouaou) a ouvert ses portes ce 1er novembre, il n’en demeure pas moins que celle des Issers est prête depuis deux ans, mais à chaque fois son ouverture est différée. Le motif invoqué serait le manque d’équipements dont l’achat serait en cours. A Naciria, malgré les achats d’équipements depuis 6 mois, les portes de la bibliothèque demeurent closes. Même constat a Cap Djinet, Hammadi et Bordj Menaiël. Déjà que nos bibliothèques ressemblent à des salles de lecture par la pauvreté des livres disponibles, si en plus elles restent fermées, il ne faut pas s’étonner du niveau culturel. S’instruire est une chose, se cultiver en est une autre. Enfin, au prix où est le livre, seules les bibliothèques peuvent constituer l’alternative salvatrice.L. Hachemane