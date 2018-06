Réagissez

La scène est assez coutumière à chaque mois du jeûne : plusieurs personnes, des femmes notamment, se regroupent presque chaque jour devant les sièges de certaines communes de la wilaya de Boumerdès pour obtenir «le fameux couffin».

Chapeautée par la wilaya dans le cadre de la solidarité intercommunale, l’opération de distribution de cette aide aux nécessiteux a viré au fiasco. Que ce soit à Boumerdès, Zemmouri, Khemis El Khechna, Issers ou Bordj Menaïel, des bousculades sont enregistrées régulièrement devant les mairies. Lundi dernier devant le siège de l’APC de Boumerdès, il a fallu un certain sens des négociations pour désamorcer le conflit. Promesse a été faite de recourir à d’autres moyens que ceux octroyés par l’Etat pour y faire face. Les élus réussiront-ils ? Selon le nouveau président de l’APC, M. Bakour, la direction de l’action sociale (DAS) avait d’abord réservé 314 couffins à la commune, avant d’ajouter 500 autres. Au total, la commune a bénéficié de 814 couffins, alors qu’elle a enregistré 1725 dossiers de demandeurs. La différence est importante et il n’est pas sûr qu’elle soit prise en charge dans son ensemble. La toile de fond de cette situation inédite est la révision des listes des personnes démunies par la DAS.

Liste qui a été réduite en une peau de chagrin, au point de ne retenir que le 1/3 du listing originel, avec comme critère l’absence de ressources financières et non leur insuffisance. En fait, c’est l’année de la crise. Elle a affecté négativement la distribution d’une manière draconienne. Pourtant, il y a eu la contribution des APC. Ainsi, Boumerdès a participé à hauteur de 600 millions de dinars. Alors que Naciria n’a pu dégager aucun montant pour cette opération, faute de moyens. L’APW, contrairement à ses habitudes, n’a rien donné cette année. A ce niveau, c’est la solidarité intercommunale qui est mise en branle. L’étonnement de certaines communes d’avoir obtenu peu par rapport à leur contribution trouve son explication dans ce cadre. Il n’en demeure pas moins qu’il existe des failles dans le système de distribution puisqu’il existe des différences entre la liste de la DAS et celle des APC. Ces dernières doivent mettre à jour leur liste et l’assainir pour éviter des pressions inutiles. Un autre volet à prendre en compte est l’existence de 17 associations caritatives qui, elles aussi, distribuent des couffins à partir de dons. Le risque d’une double distribution existe. Certes, les pouvoirs publics veulent instituer une banque unique en exigeant de certaines entreprises comme Sonatrach, par exemple, de verser leurs dons à la DAS qui joue désormais le rôle d’organe central. Mais le grand problème est d’identifier le méritant du moins méritant dans les postulants au couffin du Ramadhan ? Pas facile par les temps qui courent. La crise et l’inflation autorisent également les personnes à faible revenu à prétendre à ce couffin. Alors tous les moyens sont bons pour glisser entre les mailles du filet.