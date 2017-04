Réagissez

Entamé en 2014, le projet portant protection de la ville de Bordj Menaïel contre les inondations n’a pas dépassé 5% d’avancement. «L’entreprise engagée a mis un peu de béton sur les abords de l’oued traversant la ville au niveau de Bastos, puis elle a ramené quelques pierres pour y réaliser des gabions. Et cela fait quatre mois qu’on ne l’a plus revue sur chantier», précise un élu à l’APC. L’Etat a dégagé 600 millions de dinars pour ce projet afin de protéger le centre-ville et une population de 50 000 habitants contre les inondations, a précisé la direction de l’hydraulique. En plus des travaux de curage des oueds, de nombreux ouvrages de protection des systèmes d’évacuation des eaux de pluie y ont été prévus. «La localité est exposée à d’énormes risques d’inondation. L’oued a débordé à maintes reprises. En 1962, les eaux avaient envahi de nombreuses cités. Si on ne réalise pas ce projet, même l’hôpital risque d’être inondé en cas de fortes pluies», indique l’édile local, ajoutant que l’APC n’a jamais été consultée par le maître d’ouvrage afin de donner son avis sur cet important projet.