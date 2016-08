Boumerdès : Un été au rythme des coupures d’électricité

Réagissez

La chaleur suffocante de ces derniers jours a fini par révéler au grand jour les imperfections et les limites des installations électriques de Sonelgaz à travers plusieurs régions du pays.

Dans la wilaya de Boumerdès, des centaines de foyers, des administrations publiques et des commerces ont été privés d’électricité durant une bonne partie de la journée d’hier. Ces coupures, qui suscitent l’ire des clients de l’entreprise publique, ont touché plusieurs localités, dont Boumerdès, Corso et Beni Amrane, Thénia, Boudouaou et Ouled Moussa.

En sus des désagréments causés aux foyers, ces chutes de tension ont perturbé le fonctionnement de plusieurs services administratifs. Ces coupures ont été dénoncées également par de nombreux commerçants, dont certains disent avoir enregistré d’énormes pertes et des pannes dans leurs équipements électroménagers. «Cela fait des années qu’on nous a promis de régler ce problème, en vain», dénonce un résidant de la cité des 350 Logements, à Boumerdès. La direction locale de Sonelgaz explique ces coupures par « les incidents survenus sur certains départs souterrains alimentant les communes susmentionnées».

«Des équipes d’intervention et de dépannage se sont rendues sur les lieux à pied afin de localiser les défauts et rétablir le courant», précise-t-on dans un communiqué. Bien que ce phénomène de coupures ne soit pas nouveau dans la région, Sonelgaz souligne que «toutes les mesures ont été prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir». L’année dernière, cette entreprise a dégagé 728 millions de dinars pour améliorer la qualité de service à ses clients. Mais ces investissements restent largement insuffisants en raison de l’augmentation de la demande en énergie et des retards accumulés au fil des années pour moderniser ses installations électriques. Hier à 17h, plusieurs quartiers du chef-lieu de la wilaya étaient encore privés d’électricité.