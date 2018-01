Réagissez

La plupart des communes de la wilaya de Boumerdès ont tenu à fêter le nouvel an berbère.

Des familles, par milliers, se sont rendues aux différents endroits où Yennayer a été fêté d’une manière exceptionnelle. Jeudi dernier, le chef-lieu de wilaya a été le théâtre du lancement officiel de la célébration. Des produits artisanaux et des œuvres artistiques avec une dizaine de peintres ont constitué l’attraction principale.

Des pièces de théâtre, des concerts de chants et des récitals poétiques étaient également à l’honneur. Vendredi, Beni Amrane a vécu au rythme d’une procession de chars achalandés de scènes de la vie traditionnelle locale, où les couleurs des tapis décorés d’ustensiles ancestraux côtoyaient celles des accoutrements de paysannes agrémentées de bijoux.

Les Aït Rabah ont distribué des couffins alimentaires pour les familles nécessiteuses et planté des oliviers avec l’objectif «d’atteindre 2168 arbres en collaboration avec la Chambre de l’artisanat. Notre devise est d’honorer Yennayer originel synonyme d’hommage à la terre nourricière», dit un participant.

Samedi, la clôture a eu lieu au village de Thyzza, sur les hauteurs de Ammal. Exposition-vente de produits agricoles cent pour cent bio où on goûtait les différentes variétés d’olives, de figues, le caroube, le blé et ses variétés, les gâteaux faits maison. Des instruments divers et des métiers à tisser traditionnels que la région a conservés ont été exposés.

La cour de l’école du village a été transformée en salle d’arts martiaux et des exhibitions ont eu lieu. Des participants de la région du Mzab ont pris part au défilé, donnant un cachet particulier au spectacle. Les conférences de spécialistes se sont déroulées en plein air nature devant un public attentif. La célébration de cette fête séculaire a également été marquée par un programme culturel et artistique dans plusieurs localités de la wilaya, comme Naciria, Chabet El Amer et les Issers.