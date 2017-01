Boumerdès : Scolarité difficile à Koudiet Larayes

Réagissez

Les élèves de l’école primaire Bayou Hocine, de Koudiet Larayes, dans la commune de Legata, suivent les cours dans des conditions très difficiles. Les enfants étudient dans des classes dégradées et surchargées.

Erigé en préfabriqué, l’établissement en question fonctionne avec le système de double vacation. «On a 700 élèves, soit une moyenne de 45 éléments par classe. Cela fait plus de trois ans qu’on nous parle de la réalisation de trois nouvelles salles, mais on n’a rien vu venir», s’indigne un parent.

En plus du problème du manque de places pédagogiques, l’établissement en question n’est toujours pas doté de chauffage. «Parfois, nous ne pouvons même pas manier nos stylos en raison du froid, notamment en début de matinée. On nous a ramené des chauffages à bain d’huile en 2014, mais ces appareils énergivores ne dégagent pas beaucoup de chaleur. En plus, ils génèrent des chutes de tension à longueur de journée», déplore un élève, qui se plaint de la détérioration avancée des salles de cours.