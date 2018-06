Réagissez

Certaines plages offrent un spectacle désolant

Les opérations de nettoyage et d’embellissement des plages peinent à être entamées dans plusieurs localités côtières.

Malgré l’approche de la saison estivale, la plupart des plages de la wilaya de Boumerdès offrent un spectacle désolant. Les travaux d’embellissement devant y être menés en pareille période pour attirer les vacanciers accusent d’énormes retards. Pourtant les budgets ont été dégagés il y a plus d’une année. A Boumerdès, rien n’indique que la reprise de l’activité touristique sera pour bientôt.

Le boulevard du front de mer n’est pas sorti de sa torpeur habituelle. Les plages sont jonchées de détritus, de bouteilles de bière et de sachets en plastique. Les opérations de nettoyage de ces lieux de détente et leur dotation en strict nécessaire peinent toujours à être entamées. L’argent est pourtant disponible.

Outre ses ressources propres, l’APC a bénéficié d’une enveloppe de 30 millions de dinars pour assurer un bon accueil aux estivants. Mais les élus locaux semblent plongés dans un sommeil profond. Au site mythique du Rocher-Noir, la situation n’est pas meilleure. L’endroit n’est pas encore aménagé, ni doté d’éclairage public, et ce, malgré l’affectation d’une enveloppe de 50 millions de dinars à cet effet. L’année passée, sur les 45 plages qui étaient autorisées à la baignade à travers la wilaya, seules 20 ont été aménagées. Le reste est dépourvu de tout, y compris de toilettes et de douches.

Malgré les insuffisances signalées çà et là, le directeur du tourisme prédit un bon avenir au secteur du tourisme au niveau local. Il parle de 58 projets touristiques approuvés par le ministère de tutelle, dont 15 sont en cours de réalisation sur des terrains privés. A présent, la wilaya ne compte que 20 structures hôtelières d’une capacité globale de 3200 lits, mais seule le complexe Adim de Zemmouri donne sur la mer.

Aujourd’hui, même les restaurants se font désirer sur certaines plages de la wilaya. Au Figuier, une localité côtière très prisée par les touristes, ce sont les baraques de fortune qui font office de restaurants. Une situation qui fait fuir les vacanciers plus qu’elle ne les attire. Même chose à Zemmouri, Cap Djinet, Sidi Daoud, Dellys…, où les préparatifs de la saison estivale ont été relégués au second plan des priorités des élus locaux.

Cela bien que cette période constitue l’occasion inespérée pour dynamiser l’activité commerciale et faire revivre ces localités côtières. «Chaque année, ce sont les jeunes chômeurs de la cité qui se débrouillent pour attirer les estivants.

Certains nettoient les plages et y installent leurs parasols tandis que d’autres aménagent des sanitaires et des parkings en exigeant parfois 200 DA pour une place de stationnement», dira un habitant du Figuier. La démission et le laxisme des autorités ont souvent profité aux jeunes désœuvrés qui agissaient en maîtres incontestés des plages. La situation va-t-elle changer cette année ? On le saura dans les jours à venir.