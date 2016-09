Boumerdès : Nettoyage des tombes des martyrs

Réagissez

La section de la wilaya de Boumerdès de la Fédération des artisans algériens, affiliée, a lancé samedi dernier, une campagne de nettoyage des cimetières de chouhada à l’occasion de la commémoration du 20 Août 1955/1956.

L’opération s’est déroulée en collaboration avec la direction des moudjahidine de la wilaya de Boumerdès. A Aït Oulmou, sur les hauteurs de la commune de Ammal, plus d’une trentaine de valeureux martyrs ont été enterrés dans une tombe collective en 1958. Il s’agit des moudjahidine du groupe du commandant de l’ALN, Boualem Bouguerri. «Malheureusement, jusqu’à nos jours, la tombe demeure totalement abandonnée et ne comporte ni d’une plaque commémorative ni de clôture. En 2013, l’association culturelle Assirem, a adressé une requête à l’ex- wali de Boumerdès pour solliciter son intervention afin de protéger les cimetières des chouhada éparpillées dans les montagnes. Suite à cela, une commission de wilaya a été dépêchée sur les lieux pour établir un rapport.

Trois années sont passées et l’état des lieux est resté le même», déplore Mohamed Charef, coordinateur de la section de la Fédération des artisans de la wilaya de Boumerdès. Selon lui, après la campagne de nettoyage, la tombe collective des chouhada sera clôturée. Quant aux tombes du commandant Boualem Bouguerri et deux de ses compagnons, elles demeurent toujours dans un ravin, à Aït Oulmou. La campagne de nettoyage touchera aussi d’autres cimetières abandonnés des martyrs, notamment à Djarrah, avec 20 tombes, et Tinoukline, avec 15 tombes. Seuls des bénévoles du village Aït Oulmou ont participé à la campagne de nettoyage. Les élus de la commune de Ammal ont brillé par leur absence.