Chantier de réalisation de logements promotionnels dans la wilaya...

La réalisation du programme LPP (logement promotionnel public), dont a bénéficié la wilaya de Boumerdès, n’est pas pour demain. Sur les 4000 unités prévues, seules 633 sont en cours de réalisation, dont 100 aux Issers, 269 à Hammadi et 80 à Khemis El Khechna.

Alors que 1109 sont en voie de lancement, a-t-on appris auprès d’un responsable de l’Entreprise nationale de promotion immobilière de Boumerdès (ENPI). Paradoxalement, ce sont les projets les plus attendus qui sont bloqués. Les 500 appartements devant être réalisés au Figuier ne sont pas entamés à cause des oppositions exprimées concernant le terrain où ils devront être implantés. C’est ce qui a incité les services concernés à délocaliser une partie du programme (250) vers Berrahmoun, dans la commune de Corso.

Mais cela n’a pas été du goût de certains souscripteurs, qui menacent de se désister en cas de non-satisfaction du site choisi. Selon nos sources, sur 1170 personnes qui ont formulé des demandes, plus de 700 ont déjà versé la première tranche. «J’ai déjà payé 1,5 million de dinars au promoteur. En décembre 2015, on nous a informés que le projet du Figuier est annulé.

Et ce n’est qu’après l’organisation d’un sit-in devant l’ENPI que le maintien du projet a été annoncé. Et aujourd’hui, on fait tout pour inciter les demandeurs à opter pour les sites des Issers, Khemis El Khechna Hammadi et Ouled Haddadj afin d’attribuer ceux du Figuier et Seghirat à ceux qu’ils veulent», soupçonnent certains souscripteurs, qui dénoncent au passage l’augmentation du prix du mètre carré à 100 000 DA après avoir été de 45 000 DA.