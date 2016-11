Réagissez

Une centaine de personnes se sont rassemblées hier devant le siège de la wilaya de Boumerdès pour revendiquer le relogement, après plus de 13 ans passés dans des chalets. Ces citoyens occupent des chalets au niveau des sites Alliliguia 1 et Alliliguia 2, à l’entrée sud du chef-lieu de wilaya.

Ils mettent en avant le danger des secousses dues aux explosifs provenant de l’usine de l’Office national des explosifs (ONEX) située à proximité, qui menace des habitations déjà vétustes. D’où l’urgence d’une intervention des autorités qui doivent, selon eux, accélérer la cadence de livraison de logements.

Des actions de protestation avaient été organisées auparavant à cause du même problème. «Le wali devait nous recevoir aujourd’hui, mais nous venons d’apprendre qu’il est en visite dans la commune de Khemis El Khechna», précisent des représentants des protestataires. Le problème des sites des chalets à éradiquer constitue une urgence déclarée par les autorités.

Il existe plus de 12 000 chalets, séquelles du séisme de 2003 sur le territoire de la wilaya. Certes, l’Etat a programmé leur éradication et pour la seule daïra de Boumerdès, plus de 1000 logements sont en cours de réalisation, a-t-on appris. La commune compte 600 logements achevés mais non encore raccordés à la voirie et réseaux divers (VRD).