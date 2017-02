Réagissez

La fermeture des sièges d’APC et des axes routiers par des citoyens en mal de vivre semble se banaliser de jour en jour dans la wilaya de Boumerdès.

En l’absence de canaux de communication fiables, le recours à ce genre d’action est devenu l’unique moyen auquel recourent les citoyens pour se faire entendre. Hier, des dizaines de villageois de Bouassem, Boumraou, Ihssamen, Takhirwant, dans la commune de Naciria, ont procédé à la fermeture des sièges de l’APC et de la daïra, contraignant tous les citoyens venus demander des papiers administratifs à rebrousser chemin. Les protestataires dénoncent les retards enregistrés dans la réalisation du projet de raccordement de leur foyer au réseau de gaz naturel.

«Cela fait plus d’une année qu’on a installé les compteurs, mais le gaz n’arrive toujours pas. Aujourd’hui, on vient d’apprendre que le problème est dû au blocage des travaux de réalisation des conduites de transport à Ihsamen, en raison des oppositions de propriétaires terriens», s’emporte un habitant de Boumraou. Un autre villageois accuse l’administration d’avoir détourné le projet qui leur est destiné vers Tipasa. «Le chantier lancé au niveau de notre localité (Takhirwant) est abandonné par l’entreprise.

Celle-ci a pris son matériel et décampé», a-t-il dénoncé. Une délégation représentant les contestataires s’est réunie avec les responsables locaux au siège de la daïra. «On nous a proposé de créer une cellule qui se chargera du suivi des chantiers et de relever toutes les anomalies constatées sur le terrain, mais nous avons refusé, car il y a bien des services qui sont payés pour assurer cette mission», a souligné un citoyen.

Le président de l’APC de Naciria explique les lenteurs dans l’avancement des chantiers par le problème des oppositions et des retards de paiement des entreprises engagées. Les méthodes de gestion de l’administration sont décriées par de larges pans de la population de la wilaya. Il y a une semaine, ce sont les habitants du quartier Illalouthen qui avaient procédé au blocage des accès à la mairie et à la daïra pour exiger le raccordement aux réseaux d’AEP et du gaz.

Une action qui a été suivie par la fermeture de la RN12 à Bordj Menaïel par des habitants, dont les maisons ont été envahies par les eaux de pluie. Hier, de nombreux résidants de la cité Boumaarouf (Corso) ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya pour dénoncer le favoritisme constaté dans l’établissement de la liste de bénéficiaires de logements. Ces citoyens, qui occupent des bâtisses qui remontent à l’époque coloniale, parlent de graves irrégularités et de cas de familles, dont des proches des élus locaux, qui ont bénéficié de quatre appartements dans le même programme.