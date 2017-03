Réagissez

A Boumerdès, lundi est jour de marché. L’endroit, l’ancienne gare routière, est insalubre et attend toujours son réaménagement.

Les lieux sont délabrés, avec beaucoup de crevasses, des nids-de- poule, de la boue par temps de pluie, et de la poussière le reste du temps. Ni les marchands ni les clients n’ont les commodités minimales. Situé de part et d’autre de la route, la circulation y est impossible, aussi bien pour les piétons que pour les véhicules, qui appréhendent la journée du lundi, où l’accès au centre-ville de Boumerdès devient très difficile.

Il y a quelque temps, l'APC avait annoncé la mise en concession de ce «marché». Mais les autorités locales n'ont pas décidé de passer à l'action. Ceux qui s'y rendent chaque semaine ont constaté que les produits mis en vente ne sont pas en abondance et sont proposés à des prix élevés. «Nous sommes en droit d'avoir des marchés de proximité qui répondent aux normes d'hygiène et de respect de la loi par un affichage des prix soumis à des contrôles réguliers. Ce qui n'est plus le cas à Boumerdès», a lancé un homme d'un certain âge.

certain âge.