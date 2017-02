Boumerdès : Grève à l’ETUB

Réagissez

Les travailleurs de l’Entreprise publique de transport urbain de Boumerdès (ETUB) sont en grève depuis plusieurs jours.

Les contestataires, des chauffeurs, des contrôleurs, des receveurs et autres employés dénoncent les tentatives de l’administration de l’ETUB «visant à bloquer la création d’une section syndicale qui défendra nos droits», affirme un conducteur de bus.

Les grévistes ont dénoncé aussi les «licenciements abusifs de 17 travailleurs. Nous constatons aussi une inégalité dans les rémunérations pour les mêmes postes d’emploi, alors que le salaire de base d’un travailleur se situe entre 12 000,00 DA et 15 000,00 DA». Les indemnités de départ à la retraite ne sont pas versées, notent les grévistes qui déplorent l’inexistence de dialogue avec les responsables de l’entreprise et déplorent aussi «l’immobilisme de l’Inspection du travail de la wilaya de Boumerdès».