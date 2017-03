Boumerdès en bref…

Réagissez

Des Patriotes empêchés de marcher sur Alger

Une centaine de Patriotes ont été empêchés par les services de sécurité, hier à Tidjelabine (Boumerdès), d’entamer une marche sur Alger. Les manifestants, munis de banderoles et de l’emblème national, sont venus des wilayas de Bouira, Sétif, Tizi Ouzou, M’sila pour exiger la reconnaissance de leurs sacrifices, le droit à la retraite proportionnelle et autres indemnités. Ils se sont fixé rendez-vous à Tidjelabine, à hauteur de la station de Naftal, mais leur tentative a été avortée par les forces antiémeute. «Les Patriotes étaient regroupés au bord de la RN12, mais les gendarmes les ont dispersés dès qu’ils ont tenté d’entamer leur action. Certains avaient été interpellés avant d’être relâchés peu après le départ de leurs camarades», précisent des témoins. Des Patriotes affirment que la décision d’aller protester à Alger fait suite à la diffusion par une chaîne privée d’un communiqué où l’on a remis en cause «nos sacrifices et jugé nos doléances d’illégitimes».

Médecine du sport : Le 4e Congrès méditerranéen vendredi à Alger

Le 4e Congrès méditerranéen de médecine du sport aura lieu vendredi au centre familial de Ben Aknoun (Alger), a-t-on appris hier auprès de l'Association sportive des médecins du Grand Alger (ASMGA), organisatrice de l'événement. Ce congrès est organisé sous l'égide du Comité olympique et sportif algérien (COA) en collaboration avec le Groupement latin et méditerranéen de médecine du sport (GLMMS) et la société française de médecine manuelle orthopédique (SOFMMOO). Il verra la participation d'éminents spécialistes, entre autres le docteur André Monroche, président du symposium international des Jeux mondiaux de la médecine et de la santé (JMMS) et Jean-Luc Grillon, auteur de plusieurs ouvrages sur la médecine du sport. Les thèmes retenus sont : Sport et santé avec prescription du sport sur ordonnance et médecine manuelle et ostéopathique ainsi que des conférences et des ateliers ainsi qu'une exposition technique. Une assemblée générale élective avec renouvellement du bureau du GLMMS aura lieu en fin de journée.

Larbatache 2 morts et 17 blessés dans un carambolage

Deux personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans un carambolage survenu hier à l’aube sur l’axe de l’autoroute Est-Ouest reliant Larbatache à Khemis El Khechna, à 20 km de Boumerdès. Les deux personnes décédées seraient des militaires âgés de 32 et 33 ans. Selon la protection civile, le carambolage a impliqué quatre véhicules légers, deux camions et un bus de marque Toyota transportant des supporters de l’ASO Chlef. L’endroit où a eu lieu l'accident est considéré comme très dangereux et a été le théâtre de plusieurs drames routiers ces dernières années.