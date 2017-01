Boumerdès : Des écoliers privés de cantine

Réagissez

Avec ce temps glacial, il y a encore des élèves dans la wilaya de Boumerdès qui étudient avec le ventre creux ou presque et les membres transis.

Nous les avons rencontrés au lycée Chekir Aïssa et au CEM Moussaoui Mohamed Benbrahim de Ouled Moussa, dans la daïra de Khemis El Khechna, où le wali s’est rendu dimanche dernier pour une visite de travail et d’inspection. Le lycée inauguré en 2015 et le collège sont situés à la sortie de la ville, où l’approvisionnement en produits alimentaires ou repas chauds n’est pas aisé.

Les lycéens ont une heure de pause à midi. Ils doivent se contenter pour la plupart d’un sandwich maison, selon certains, ou de sucreries, avant de reprendre les cours l’après-midi. Ils reconnaissent que par ce froid qui provient du mont enneigé de Bouzegza, juste en face, il est difficile de se concentrer sur les cours. Pourtant, une brève vérification dans l’établissement révèle qu’il existe bel et bien une cantine, dont la capacité est appréciable et qui est dotée de cuisines équipées, mais qui ne fonctionne pas.

Renseignement pris auprès du directeur de l’éducation, ce dernier justifie l’inutilité de ce lourd équipement public livré à lui-même depuis deux ans par «l’absence de courant électrique et de gaz. Nous attendons le passage du réseau pour effectuer un branchement». Contacté, le directeur de la SDE nie avoir reçu une quelconque demande en ce sens de la part de la direction de l’éducation et se dit prêt à procéder aux travaux nécessaires dès réception de la demande. Ces cas ne sont pas isolés.

A Khemis El Khechna, chef-lieu de daïra, l’école primaire Korsane Djilali a une cantine qui est fermée depuis des années, alors qu’elle est déclarée fonctionnelle. La raison serait, selon un élu local, une sombre affaire de logement d’astreinte situé à l’étage supérieur et qui causerait un désagrément. Un autre cas de figure est celui de la fonctionnalité de certaines cantines, comme c’est le cas au CEM Chahid Moussaoui, où le personnel administratif et enseignant n’a pas le droit de prendre des repas à midi.

La directrice de l’établissement nous a lancé un laconique «on y pense...».