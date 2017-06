Réagissez

Des assiettes devant recevoir des projets touristiques ont servi à la réalisation de constructions à usage d’habitation. Cela se passe à la cité Elder, à 500 mètres du siège de l’APC de Boumerdès. En 1987, les autorités locales y ont créé une mini- zone touristique contenant une dizaine de lots pour la réalisation de structures hôtelières et de divertissement dans le cadre de la promotion de l’investissement. Cependant, la plupart des terrains en question ont été détournés de leur vocation initiale. Aujourd’hui, le site ne compte qu’un hôtel deux étoiles et un autre à l’état de chantier, bloqué depuis des décennies en raison du changement du plan et de l’intitulé du projet. Les bénéficiaires des autres lots ont construit des villas de plusieurs étages. Pis encore, certains ont empiété sur le domaine public en érigeant des extensions anarchiques.

Bien qu’ils soient dénoncés par certains résidants du site, les propriétaires de ces bâtisses n’ont jamais été inquiétés par les autorités locales. «Les services de l’urbanisme se sont déplacés à maintes reprises ici. En septembre 2015, le chef de daïra a instruit l’APC de procéder à la démolition de toutes les extensions érigées sans autorisation, mais ses instructions sont restées lettre morte», déplore un résidant avec des documents à l’appui.