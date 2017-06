Réagissez

En réaction à la décision des autorités locales qui les ont sommés de «libérer les trottoirs et de refaire les frontons de leurs locaux», les commerçants du quartier des 350 Logements, au chef-lieu de wilaya de Boumerdès, ont décidé d’exprimer leur mécontentement en gardant leurs commerces fermés la semaine dernière.

Si cette action des commerçants a causé des désagréments aux clients de la cité durant cette journée de grève, il n’en demeure pas moins que les résidents ont exprimé leur satisfaction devant cette situation. En effet, des espaces publics sont libérés et le mouvement piéton est plus fluide.

Un commerçant opine : «Pour éviter tout ce mécontentement, il aurait été plus judicieux d’obtenir l’adhésion des commerçants à ces opérations d’embellissement et de salubrité à travers des réunions de concertation, d’autant plus que leurs représentants existent au sein des organisations et autres associations de professionnels du commerce, comme l’UGCAA ou l’Association nationale des commerçants et artisans.»

On signale que cette action des services du commerce de la wilaya a touché également des magasins du centre-ville et du front de mer. Les commerçants ont été sommés de rénover leurs frontons en une couleur unique : le bleu. Cette opération de rénovation et d’embellissement touche également les façades des immeubles de toute la ville.