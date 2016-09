Réagissez

En dépit de la réception de 5 nouveaux établissements, dont une école primaire, 2 CEM et 3 lycées, des milliers d’élèves seront pénalisés par le manque de places pédagogiques, de cantines et de transport scolaire dans la wilaya de Boumerdès.

La direction de l’éducation (DE) fait état de 336 223 élèves qui ont rejoint hier les bancs des classes à travers la wilaya. Des centaines d’établissements des trois paliers subiront la pression et une grande tension à cause de la surcharge des classes. Le cycle primaire connaît un déficit de 420 salles, dont 160 dans la daïra de Khemis El Khechna, 110 à Boudouaou, 47 à Bordj Menaïel, 30 aux Issers, etc. Ce problème tant redouté était prévisible dès l’annonce du gel des nombreux projets d’écoles primaires dans le sillage des mesures d’austérité du gouvernement. Comme à l’accoutumée, les élèves vont suivre les cours dans des classes roulantes ou avec le système de la double vacation.

Le cycle moyen n’échappera pas à la règle. Pas mois de 36 établissements sur les 104 que compte la wilaya sont saturés. Ce cycle connaît un déficit de 106 salles. Des daïras qui ont connu un véritable boom démographique durant ces dernières années après la réalisation d’importants programmes de logement. Le cycle secondaire, lui, va connaître la pression dans 14 lycées. Les services concernés devront réaliser au moins 56 nouvelles classes pour remédier à ce problème et permettre aux élèves de suivre les cours dans de bonnes conditions. Chose qui n’est pas aisée lorsqu’on sait que 8 communes sur les 32 que compte la wilaya ne disposent pas de lycée.