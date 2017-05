Boumerdès : Anarchie dans la réalisation des ralentisseurs

Réagissez

La réalisation de ralentisseurs sur les routes nationales et les chemins de wilaya se fait de manière anarchique à Boumerdès.

Sur les 202 ralentisseurs recensés par la direction locale des travaux publics (DTP) sur les routes nationales traversant le territoire de la wilaya, 58 ont été réalisés sans l’aval des autorités et 36 ne répondent pas aux prescriptions techniques. L’axe de la RN24 reliant Boumerdès à Dellys est ponctué de plus de 70 ralentisseurs, dont la plupart n’ont, selon les automobilistes, pas lieu d’être.

«Il est vrai que les ralentisseurs nous obligent à limiter la vitesse, mais rien ne justifie de les placer sous les passerelles ou en dehors des zones d’habitation, comme c’est le cas au Figuier et à Sahel. En plus, ils causent énormément de dégâts à nos véhicules», s’indigne un transporteur.

Sur les chemins de wilaya, on a recensé pas moins de 272 ralentisseurs, dont 67 ne répondent pas aux normes. La limitation du nombre d’accidents passe d’abord par la sensibilisation des automobilistes et l’implantation de radars au niveau des points noirs et des axes les plus fréquentés.