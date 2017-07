Réagissez

Les résultats du baccalauréat, à peine connus au niveau national, avec 56,07 % de réussite, que les différentes directions de l’éducation se sont mises à comptabiliser leurs pourcentages.

C’est ainsi que pour Boumerdès, une nette amélioration a été enregistrée avec 66,31%, soit un meilleur résultat que les années précédentes. Quatre élèves ont obtenu une moyenne supérieure à 18/20 et plusieurs autres la note de 17/20. La filière mathématiques confirme sa suprématie, alors que les lettres restent le parent pauvre. Enfin, les filles s’adjugent encore une nette domination. Les candidats libres se défendent bien, avec plus de 44% de réussite. Cette année, c’est le lycée Ahmed Kendil de Boudouaou qui s’est fait remarquer avec plus de 80% de réussite, toutes filières confondues.