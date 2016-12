Boumerdès : 540 km de chemins communaux en piteux état

Réagissez

La wilaya de Boumerdès compte pas moins de 540 km de chemins communaux qui sont dans un état déplorable.

C’est ce qu’a révélé hier la directrice des travaux publics lors d’un conseil de wilaya consacré au secteur. Sur un linéaire de 1348 km, seulement 808 km ont été revêtus depuis 2005, a précisé la même responsable. Ces routes ne seront, probablement, pas goudronnées de sitôt, en raison notamment de la baisse des revenus du pétrole. Une situation qui risque d’accentuer le calvaire des usagers de ces axes ponctués de crevasses. La plupart des communes de la wilaya manquent de sources de revenus et vivent grâce aux subventions publiques. Même l’entretien des tronçons qui se trouvent dans un état acceptable n’est pas assuré régulièrement à cause du manque de moyens humains et matériels. Un problème qui pourrait précipiter leur dégradation. La DTP dispose de 463 ouvriers polyvalents, dont 370 agents d’entretien. Par ailleurs, la DTP a précisé que 30 km de chemins de wilaya sont dégradés et 72 km sont dans un état moyen. S’agissant des routes nationales qui traversent la wilaya (281 km), elle a indiqué que 16 km sont impraticables. La même responsable fait état de 11 opérations sur 73 prévues, qui ont été clôturées durant l’année en cours. Elle a noté que 11 projets seront réalisés dans les années à venir dans le cadre de la modernisation du réseau routier, citant les dédoublements de la RN24 à Fouais, la RN29 à l’entrée de Khemis El Khechna et le CW222 à l’entrée de Boudouaou...