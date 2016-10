Réagissez

Plusieurs localités de la wilaya de Boumerdès ont frôlé la catastrophe dans la soirée d’avant-hier à cause des feux de forêt.

Les dégâts les plus importants ont été enregistrés sur les hauteurs de Figuier et Thénia, où plus de 80 ha couverts de chênes-lièges et de maquis ont été dévorés par les flammes, a indiqué la Protection civile. A Bouraous et Draâ Benhadhoum, des familles ont fui leur domicile de peur d’être piégés par les incendies qui se propageaient à une vitesse vertigineuse à cause de la chaleur et du vent. «Nous avons enregistré 24 incendies touchant huit communes sur les 32 que compte la wilaya.

Ces sinistres ont détruit 240 ha de couvert végétal dont 50 ha de chênes-lièges et de maquis et 150 ha de broussailles et d’herbes sèches», indique un officier de la Protection civile. Dépassés par l’ampleur des sinistres, les sapeurs-pompiers ont dû demander des renforts et six camions à partir de l’unité nationale d’El Hamiz et quatre autres de la wilaya de Bouira. Notre interlocuteur souligne que pas moins de 215 pompiers, dont 180 agents, ont été mobilisés pour éteindre les flammes qui ont atteint la périphérie de la ville de Boumerdès.

Les sous-bois jouxtant la résidence du wali ont été réduits en cendre, contraignant de nombreuses familles des cités alentour à quitter leur domicile à cause de la fumée et de la chaleur. Les bouchons qui se sont formés sur la RN 24 et au centre-ville ont gêné le déplacement des pompiers. «Nos éléments sont toujours sur le terrain pour éviter d’éventuels départs de feu», indique un officier, précisant qu’aucune information n’a filtré quant à l’origine et les cause de ces feux de forêts.