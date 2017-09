Boumerdès : 22 morts par noyade cet été

Réagissez

Pas moins de 22 personnes se sont noyées cet été sur la côte de la wilaya de Boumerdès, selon les chiffres communiqués par la Protection civile. C’est la première fois qu’un tel chiffre est atteint. Ainsi, on dénombre douze noyades rien qu’au niveau des plages gardées et dix au niveau de celles qui ne connaissent pas une couverture en maîtres nageurs. Certains pensent que l’augmentation du nombre de visiteurs, surtout durant les semaines de canicule, a rendu la tâche de la surveillance extrêmement difficile, avec une insuffisance des effectifs de la Protection civile. Certes, plus de 13 millions de personnes ont fréquenté les plages de Boumerdès, mais cela n’explique pas la hausse du nombre de noyés. Il y a également le facteur de risques inutiles que prennent souvent de jeunes baigneurs, puisque la majorité des noyés ne dépasse pas la trentaine. D’ailleurs, le nombre d’interventions a été de l’ordre de 15 431, avec 12 414 sauvetages d’une mort certaine et 409 cas ayant nécessité des évacuations d’urgence vers des hôpitaux, selon le dernier communiqué de la Protection civile. A noter aussi le non-respect de la réglementation en vigueur et l’absence de contrôle, comme le prouve le malheureux accident qui a coûté la vie à un jeune homme de 20 ans, heurté mortellement par un jet-ski à Cap Djinet.