Boumerdès : 1799 personnes arrêtées dont 189 écrouées

Le chef de la sûreté de wilaya de Boulerdès, Ali Badaoui, a animé un point de presse la semaine dernière, durant lequel il a présenté le bilan des activités de ses services, notamment dans la lutte contre la criminalité.

En effet, placé sous le sceau du triptyque «Prévention d’abord, répression ensuite et proximité enfin», le premier semestre s’est illustré par « un net recul de la criminalité», a-t-on indiqué. Chiffres à l’appui, l’activité des différents services de la police fait ressortir que 1271 affaires ont été traitées, avec l’arrestation de 1799 personnes, dont 176 femmes, 58 mineurs et 54 étrangers. La justice a mis sous mandat de dépôt 189 d’entre elles, alors que 28 ont été placées sous contrôle judiciaire et 279 ont été convoquées. Les affaires concernent les atteintes à l’ordre public, contre l’intégrité des personnes (662), atteintes aux bonnes mœurs, les crimes économiques, les crimes contre les biens et les infractions en matière de drogue. Ce dernier méfait constitue «la priorité dans la lutte contre la criminalité, surtout pour ce qui du trafic de psychotropes», a déclaré le chef de la police. D’ailleurs, trois affaires viennent d’être menées à bien à Cap Djinet, Bordj Menaïel et Boudouaou, avec la saisie de 670 comprimés hallucinogènes. Quant à la vente et à la consommation de cannabis, elles ont accusé un net recul, a-t-on annoncé. Par contre, une recrudescence a été constatée quant à la criminalité sur internet, où 17 affaires ont été enregistrées, portant sur des atteintes aux personnes ou sur des publications malintentionnées. Selon le chef de la police, «un tabou vient de tomber. Désormais, les citoyens osent porter plainte».