Boumerdès : 1000 logements AADL distribués avant la fin de l’année

Bonne nouvelle pour les postulants aux programmes de logement location-vente inscrits au profit de la wilaya de Boumerdès.

Après plusieurs années d’attente, les concernés peuvent enfin espérer voir leur rêve être réalisé et obtenir les logements qui leur ont été promis depuis 15 ans.

Le directeur de l’agence locale de l’AADL, M. Kada, affirme que pas moins de 1000 appartements seront distribués d’ici la fin de l’année, dont 700 sont en voie d’achèvement dans la commune de Khemis El Khechna. Ce projet a atteint plus de 90% d’avancement. Deux écoles primaires et un CEM y sont en cours de construction pour permettre une bonne scolarité aux enfants des futurs résidants, a-t-il indiqué.

Les bénéficiaires seront sélectionnés, selon lui, sur les listes des souscripteurs du programme de 2001-2002 en tenant compte des critères d’ancienneté et d’éligibilité du dossier. La wilaya compte également 1300 unités AADL qui sont en cours de réalisation, dont 800 à Figuier et 1500 à Bordj Menaïel. Mais les chantiers de cette dernière localité n’ont pas dépassé les 30% d’avancement.

Ce qui a suscité le courroux de certains souscripteurs qui ont déjà protesté dans la rue à maintes reprises. «J’ai déjà versé 270 000 DA à l’AADL, mais je n’ai obtenu que des promesses», s’indigne un père de 5 enfants, fonctionnaire à la BADR. Celui-ci craint de ne pas figurer dans la liste des prochains attributaires pour la simple raison que le nombre de demandes dépasse largement l’offre. Excepté les 3000 logements en cours de construction, la wilaya a bénéficié en 2013 d’un programme de 5000 unités.

Le nombre de postulants dépasse les 12 600 dont 10 000 ont déposé leurs dossiers en 2013. Le reste, soit 2600, remonte à 2001, mais certains se sont désistés ou ont bénéficié d’une autre aide de l’Etat. Le quota des 5000 logements a été réparti à travers plusieurs communes de la wilaya. Cependant, vu le manque de terrain, les autorités locales ont décidé récemment de les réaliser sur deux sites à vocation agricole. Une décision qui s’inscrit aux antipodes des prévisions des plans d’aménagement du territoire qui recommandent la préservation des terres agricoles et d’orienter les projets d’urbanisation vers les piémonts.

Le premier site, sis dans la commune d’Ouled Moussa, s’étend sur une superficie de 30 ha. Il abritera 3000 appartements et des équipements d’accompagnement. Alors que le second (20 ha) se trouve dans la localité de Boudouaou et devra accueillir 2000 logements et quelques équipements publics.

En somme, la rareté du foncier urbanisable constitue un sérieux handicap pour le développement dans la région. Mais cela n’a pas empêché ces derniers mois les décideurs de délocaliser 4327 logements AADL, destinés aux habitants d’Alger, vers les localités de Khemis El Khechna (3000) et Kharrouba 1327. Une autre décision qui traduit la politique d’urbanisation effrénée des terres nourricières de la Mitidja.